Hassan, Türkiye’de ayağa kalktı

Atlas Okyanusu kıyısındaki Fildişi Sahili
'nde yaşayan Kaled Mohamed Hassan (56), günde dört paket sigara içiyordu. Bu nedenle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı gibi birçok kronik hastalığı vardı. Hatta bu sorunlar böbrek fonksiyonlarının da bozulmasına neden oldu. Sonunda vücudu iflas etti ve bir gece ansızın felç geçirdi. 18 ay önce yaşadığı bu olaydan sonra ayağa kalkamadı. Hassan son çare olarak Türkiye'ye geldi. 'DURUMU HAYLİ KÖTÜYDÜ' İstanbul
'da 2.5 ay boyunca Hassan'ın tedavisini sürdüren Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir, hastasının zor vaka olduğunu belirterek şunları anlattı:
Hastanın geçirdiği atak üzerinden uzun süre geçmişti ve ülkesinde herhangi bir rehabilitasyon görmediği için hareketlerinde iyileşme sağlanamamıştı. Bize geldiğinde durumu oldukça kötüydü. Hastanın kol ve bacaklarında hareket yoktu. Üstelik buna bağlı olarak felçli bacakta belirgin ödem oluşmuştu. Hasta yatakta bile dönemiyor, oturamıyordu. Aynı zamanda yutma ve konuşma güçlüğü yaşıyordu.
Yutma egzersizleri, küçük lokma, az ve sık beslenme, katı-sıvı gıda alma gibi düzenlemelerle bu problemin üstesinden gelindi. Böbrek fonksiyonları ciddi ölçüde bozulduğu için suyu ilaç gibi alması öğretilerek alışkanlık kazandırıldı. 2.5 aylık özel rehabilitasyon tedavisi sonrasında bugün; sol bacağında kalça, diz ve ayak bileğini hareket ettirebiliyor, yataktan kendi kendine oturur pozisyona geçebiliyor, hatta ayağa kalkabiliyor, paralel barda yürüyebiliyor.
2 yıl sadece sırt üstü yatarak hayatını sürdüren bir kişinin yaşadığı bu ilerlemeler tedavinin dev adımları gibiydi. Ülkesinde ilaçlarına, diyetine ve önerilerimize dikkat etmesi, egzersizlerini sürdürmesi gerekiyor.