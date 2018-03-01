İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? - 2 Mart Cuma okullar tatil mi? - İşte yanıtı

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği kar yağışı dün kısa sürede olsa etkisini göstermişti. Sabah saatlerinde yeniden şiddetini arttıran kar yağışı İstanbul'un bazı yerlerini beyaz örtüye bürüdü. Bu nedenle ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı'' sorusu yine gündeme geldi. Vasip Şahin'e sosyal medyadan binlerce öğrenci kar tatili isteklerini iletmeye devam ediyor. Ancak İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün yaptığı açıklamada kar tatili beklentisi içerisine girilmemesi gerektiğini söylemişti. Peki 2 Mart Cuma okullar tatil mi? 2 Mart Cuma tatil olan illeri gelişmeler geldikçe buradan öğrenebileceksiniz.