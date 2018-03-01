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’da yarın lar olacak mı? - 2 Mart Cuma okullar tatil mi? - İşte yanıtı

Meteoroloji’den yapılan hava durumu uyarılarının ardından beklenen kar yağışı geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren beyaz örtüye büründü. Bu nedenle ‘’İstanbul’da yarın lar olacak mı’’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün yaptığı açıklamada, etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi. İstanbul Valiliği’nden bugün ise henüz bir açıklama yapılmadı. Peki 2 Mart Cuma İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 2 Mart Cuma günü kar tatil olan iller belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 1.3.2018 10:55
İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? - 2 Mart Cuma okullar tatil mi? - İşte yanıtı

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği kar yağışı dün kısa sürede olsa etkisini göstermişti. Sabah saatlerinde yeniden şiddetini arttıran kar yağışı 'un bazı yerlerini beyaz örtüye bürüdü. Bu nedenle ''İstanbul'da yarın lar olacak mı'' sorusu yine gündeme geldi. Vasip Şahin'e sosyal medyadan binlerce öğrenci kar tatili isteklerini iletmeye devam ediyor. Ancak İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün yaptığı açıklamada kar tatili beklentisi içerisine girilmemesi gerektiğini söylemişti. Peki 2 Mart Cuma okullar tatil mi? 2 Mart Cuma tatil olan illeri gelişmeler geldikçe buradan öğrenebileceksiniz.

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İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? - 2 Mart Cuma okullar tatil mi? - İşte yanıtı
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