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'nde don uyarısı

'nde hafif ve orta şiddette zirai don olayı ile buzlanma beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 13:26
Marmara Bölgesi'nde don uyarısı

'nin doğusu ile 'un hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'un sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenirken, rüzgarın kuzeybatı (karayel), zamanla kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Trakya'da kuvvetli, Marmara'da hafif ve orta şiddette zirai don olayı ile buzlanma beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmara Bölgesi'nde don uyarısı
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