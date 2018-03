BÖYLE İTİRAF ETTİ!

Zabıta ve polis ekiplerinin kaçak kesim yapan bir et deposuna düzenlediği operasyonda, 2 ton et, 3 ton da sakatat ele geçirildi. Kaçak kesim yapan Mehmet K., "Karkaslardan birini evime kavurma yapacaktım. Ama şurada kaçak et var, siz bilirsiniz. O etlerden bir tanesi benim. Bunu çocuğum almış. Ben eti de size veriyorum. Herhangi bir şeyi varsa imha edin" dedi.