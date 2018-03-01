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, hayalleri gerçek yaptı

'de yaşayan engellilerden, hayallerini kağıtlara resim olarak çizip kendisine yollamalarını isteyen , bunları yerine getirip, onları mutlu ediyor. Vali Tuncay Sonel, asker olup helikoptere binmeyi ve olmayı hayal ederek bunları kağıda çizen iki engelinin isteklerini yerine getirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 12:45
Vali Sonel, hayalleri gerçek yaptı

ve , hayallerini kağıda resmedip, 'e ulaştırdı. İlk olarak asker olup helikoptere binmek isteyen Tuncay Köknar'ın hayalini gerçekleştiren Vali Sonel, onu İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter pistine gönderdi. Burada komutanlar tarafından karşılanan Tuncay Köknar, asker kıyafeti giyip helikoptere bindi. Hilikoptere binip dağları üzerinde gezen Tuncay Köknar, aynı zamanda komutan olarak da telsizle çeşitli emirler verdi. Hayali gerçekleşen Tuncay Köknar'ın oldukça sevinçli olduğu gözlendi. Jandarmada görevli üst düzey bir komutan ile birlikte helikoptere binen Köknar, Tunceli'yi kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı. Helikopterden inen Köknar, böyle bir heyecanı kendisine yaşattığı ve hayallerini gerçekleştirdiği için Vali Sonel'e ve komutanlara teşekkür etti.

Vali Sonel, daha sonra olmak isteyen engelli Zafer Gündoğan'ın hayalini gerçekleştirdi. İtfaiye eri kıyafeti giydirilip Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürülen engeli Zafer Gündoğan, burada birimin işleyişi hakkında bilgilendirildi. Daha sonra itfaiye aracına bindirilen Zafer Gündoğan, itfaiye erlerinden yangın söndürme taktikleri aldı. Zafer Gündoğan da hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için 'e teşekkür etti.

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Vali Sonel, hayalleri gerçek yaptı
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