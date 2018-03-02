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Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 2.3.2018
'da 65 yaşındaki Bülent Öztürk ile aynı yaştaki eşi Hatice Öztürk'ten haber alamayan yakınları, oturdukları eve geldi. Kapıyı çilingire açtıran çiftin yakınları Bülent ve Hatice Öztürk'ü bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bülent Öztürk'ün boğazının kesilerek, eşi Hatice Öztürk'ün ise sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. şüphelisi olarak çiftin 30 yaşlarındaki psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ö. adlı oğlunun arandığı öğrenildi.
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Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
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