Avrupa'da en soğuk Mart

İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, Emma Fırtınası etkisini gösterirken, sıcaklıklar eksi 40 dereceye kadar düştü.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşımında aksamalara neden olurken, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.





İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, hava koşullarının hayati tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı, Fransa, İspanya, Belçika da turuncu ve Hollanda'da da sarı alarm verildi.



Dondurucu soğuk ve buzlanmanın sebep olduğu kazalar nedeniyle şimdiye kadar Belçika, İngiltere, İskoçya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, Çekya, İspanya, Fransa ve Almanya'da 35'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

KUTUP HAVASI HAKİM



İngiltere Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, hafta başından beri tüm adayı etkisi altına alan "Doğu Canavarı" adlı soğuk hava dalgasının bugün Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma Fırtınası" ile birleştiği ve adada daha fazla kar ile kuvvetli rüzgarlara sebep olduğu bildirildi.

İngiliz polisi, karayollarının karla kaplanması ve yer yer yaşanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazaları gerçekleştiğini, çok sayıda aracın uzun saatler boyunca yollarda kaldığını duyurarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirtti.





Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosunda da aksamalar yaşandı. Birçok metro hattının sinyal kutuları don nedeniyle devre dışı kaldı.



Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü de dünün 1901'den beri ülkede yaşanan en soğuk gün olduğunu açıkladı. Ülke genelinde en yüksek sıcaklığın eksi 2 olduğu tespit edilirken, Belçika'nın doğusundaki Elsenborn kentinde hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Belçika'da turuncu alarma geçilirken, kuzeyden gelen "kutup havasının" hava sıcaklığında aşırı düşüşe neden olacağı uyarısında bulundu.

MÜLTECİ ANNE DONARAK ÖLDÜ



Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Hırvatistan'da da ülkenin kuzeybatısındaki Delnice'de kar kalınlığı 172 santimetreye ulaştı. Bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te de dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar indi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Slovenya'da ise dün bir kişinin Maribor şehri yakınlarında donarak öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre, donmak üzere bulunan başka bir kişinin de hayati riski sürüyor.

Avrupa'nın bu sene en soğuk yeri eksi 40 derece ile İsveç'in Kiruna kentine bağlı Nikkaluokta kasabası olurken, Savsjö kentinde bir sığınmacı kadının donarak öldüğü bildirildi.



İsveç polisinin verdiği bilgiye göre, 35 yaşındaki Burkina Faso vatandaşı kadın ve iki çocuğunun sığınma başvurusu reddedilince sığınmacı kampından ayrıldı. Sokakta çocukları ile kalan kadının donarak öldüğü belirtildi. 8 ve 9 yaşındaki iki çoğun da donmaktan son anda kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da en düşük sıcaklığın eksi 24,6 ile Satorhely kentinde ölçüldüğü bildirildi.

Çekya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklığının eksi 15 ila 20 derece arasında seyrettiği soğuk havanın cumartesi gününden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiği belirtildi.

İSPANYA İÇİN FIRTINA UYARISI



İspanya'yı etkisi altına alan Emma Fırtınası nedeniyle, Malaga, Granada ve Sevilla kentlerindeki turuncu alarm durumu devam ederken, başkent Madrid dahil ülkenin bir çok bölgesinde yağmur görüldü. Yetkililer ayrıca 41 kent için fırtına uyası yaptı. Fırtınanın İspanya'yı yarın terk edeceği ancak ardından gelecek yağmurun gelecek hafta perşembe gününe kadar ülkenin bazı kesimlerinde etkisini göstereceği kaydedildi.



Fransa'da yaklaşık 2 bin aracın kar ve buzlanma nedeniyle gece boyu Montpellier kentinin yakınlarındaki A9 otoyolunda mahsur kaldığı ve araçların sabah saatlerine kadar kurtarılamadığı belirtildi. Otoyolda mahsur kalan bir kişi, sosyal medyada paylaştığı mesajda, 13 saatte sadece 1 kilometre mesafe katedebildiklerini yazdı.