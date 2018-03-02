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Başkentte otomobilin çarptığı genç öldü

Ankara'da yol kenarında beklerken bir otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 07:32 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 07:32
Başkentte otomobilin çarptığı genç öldü

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobil, Caddesi'ndeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yol kenarında bekleyen 25 yaşındaki 'a çarptı.

Kaza sonrası otomobilin altında kalan ve yaklaşık 35 metre sürüklenen Aydın ağır yaralandı. Yoluna devam eden sürücü ise hızla Dışkapı istikametine doğru kaçtı.

İhbar üzerine gelen polisler, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Aydın, ambulans olay yerine gelmeden yaşamını yitirdi.

ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Hasan Aydın'a çarpan otomobilin plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, caddedeki binaların güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

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Başkentte otomobilin çarptığı genç öldü
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