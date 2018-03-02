E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci girişi yaparak sınav sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayın hayatına geçirilen e-okul.meb.gov.tr sayesinde öğrenci ve veliler büyük rahatlık yaşıyor. Bu sistem ile sınav sonuçları, sözlü notları, haftalık ders programı, kayıt işlemleri ve daha birçok bilgiye erişim sağlanıyor. Öte yandan 2017-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinici döneminde ilk sınavlar başlaması nedeniyle E Okul öğrenci giriş ekranında youğunluk oluştu. Peki e-Okul'a nasıl giriş yapılır? İşte ayrıntılar...

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul'a giriş yapabilmek için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriniz. Daha sonra karşınıza çıkacak mavi pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (TC kimlik numarası, okul numarası) gibi bilgileri doldurunuz. Ardından ''Tamam'' butonuna tıklayarak sisteme girebilirsiniz.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

E-OKUL ŞİFRE ALMA İŞLEMLERİ NELER?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

Veliler bu şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıda belirtmiş olduğumuz öğrencilerle ilgili şu bilgilere ulaşabilirler;

Devamsızlık durumu,

Sınav, proje ve davranış notları,

Takdir, teşekkür belgesi gibi belgelerin bilgisi,

Gelişim raporları,

Karne notları.