Halk otobüsünü kaçıran çocuklar ortalığı birbirine kattı

Ümraniye'de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat günü mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu'da bulunan evinin önüne park ederek evine gitti. Gece yarısı otobüs bekleyen 4 çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. Otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamayınca orta kapısını açarak içeriye girdi.

Otobüs kaçıran dört çocuğun trafiği altüst ettiği anlar kamerada

Otobüsün içerisinde bir süre oyalanan çocuklar şoför mahallinin kapısındaki cebi karıştırdığı sırada araç ve insan geçtiğini görünce yere yatarak saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra canları sıkılan çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında ise otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yolda ilerledi.

İNECEK VAR DÜĞMESİNE BASARAK, OYUN OYNADILAR

Çocuklardan bir tanesi yolda şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar ise otobüste bulunan "inecek var" düğmesine basıp oyunlar oynadı. Otobüsü kullanan çocuk açma düğmesine basmayınca diğer bir çocuk arkadan gelerek düğmeye basmaya çalıştı. Aracı kullanan çocuğun diğerinin elini iterek hareket halindeyken kapıyı açmasına müsaade etmemesi daha büyük bir tehlikeyi önledi.

USTA ŞOFÖR GİBİ ELİNİ KONSOLA KOYARAK SÜRDÜ

Otobüse bindikten sonra çalıştırmayı başaran çocuk, daha sonra tehlikeli bir şekilde ilerledi. İlerlediği sırada elini şoför mahallinin kapısının üstüne koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlar sergiledi. Öte yandan küçük çocuğun sürekli araçları sollaması ve bariyerlere yakın bir şekilde geçmesi ise korkuya neden oldu.

CANLARI SIKILAN ÇOCUKLAR ARACI OTOYOLDA BIRAKARAK KAÇTI

Mahalle arasında ilerledikten bir süre sonra otoyola çıkan çocuklar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra sıkılan çocuklar aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Daha sonra tekrar hareket etmeye çalıştılarsa da başarılı olamayan çocuklar aracı terk ederek kayıplara karıştı. Otoyolda devriye gezen polisler ise emniyet şeridinde terk edilmiş halde bulunan otobüsü görünce şüphelenerek incelemeye başladı. Yapılan araştırma sonrasında polisler otobüsün sahibine ulaştı. Otobüsün bulunduğu yere gelen sahibi, aracını alarak evine gitti.

OTOBÜS ÇALAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA

Trajikomik anlar otobüste bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çocuklar önce ön kapıyı zorluyor daha sonra orta kapıdan araca binip otobüsü karıştırıyorlar. Otobüsü çalıştıran çocuklar tehlikeli bir şekilde ilerledikleri sırada kapıyı açma düğmesine basıp açmaya çalışıyor. Ardından çocuk rahat tavırlarla otobüsü kullanıyor ve bir süre sonra otobüsü park edip kaçıyorlar. Polis ekiplerinin otobüsü bulması ve sahibin aradığı görülüyor.