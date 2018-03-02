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da müdür istismarı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
Okulda müdür istismarı
İstanbul Kâğıthane'de 10 yaşındaki erkek öğrenci M.C.S., geçtiğimiz günlerde da çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi ve M.C.S., hastaneye kaldırıldı. M.C.S., uzmanlar eşliğinde verdiği ifadesinde okul müdürü C.C.E'nin bırçok kez ına maruz kaldığını iddia etti. Küçük çocuk, müdürün kendisini döverek korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası okul müdürü tutuklandı. Şüpheli müdür C.C.E., ifadesinde, çocuğun halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Hâkim Ersin Öztürk ise, tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunu belirtti.
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Okulda müdür istismarı
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