Sapık canavar engelli çocuğa tecavüz...

O sapıkla ilgili son dakika iddia. Eşi, geçen yıl temmuz ayında tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun’un (20) katil zanlısı Birol Karacal'ı boşadı. Karacal'ın engelli bir çocuğa tecavüz etmekten yargılandığı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 2.3.2018 11:41Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 11:46
Sakarya'da geçen Temmuz'da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun'un (20) katil zanlısı Birol Karacal'ı karısı boşadı.