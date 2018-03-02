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canavar engelli çocuğa ...

O la ilgili son dakika iddia. Eşi, geçen yıl temmuz ayında edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun’un (20) katil zanlısı 'ı boşadı. Karacal'ın engelli bir çocuğa tecavüz etmekten yargılandığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 11:46
Sapık canavar engelli çocuğa tecavüz...

'da geçen Temmuz'da edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun'un (20) katil zanlısı 'ı karısı boşadı.

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Sapık canavar engelli çocuğa tecavüz...
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