Süper Loto sonuçları sorgula! 1 Mart MPİ Süper Loto bilet sorgulama

Milyonlarca vatandaşın büyük bir umut ve heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları belli oldu! 1 Mart Süper Loto sonuçlarında şanslı numaralar 01, 08, 12, 42, 49 ve 53 olurken üst üste beşinci kez devreden büyük ikramiye tüm gözlerin önümüzdeki hafta yapılacak Süper Loto çekilişine çevrilmesine sebep oldu. Süper Loto bilet sorgulama yapmak için haberimiz içine göz atabilirsiniz.

1 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Dün akşam yapılan çekiliş sonucunda 6 rakamı bilen çıkmadı ve 11.189.116,56 TL'lik ikramiye devretti. 5 rakamı doğru bilen kişi sayısı 53 oldu, kişi başına kazandıkları rakam ise 15.320.15 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 4.036 olurken, kişi başına kazandıkları rakam 216.00 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 89.352 olurken, kişi başına düşen rakam ise 16.85 TL oldu.

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.