Barajın su seviyesi düştü, mezarlar ortaya çıktı

Tarım arazi lerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı 'nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan bazı mezarlar ortaya çıktı

Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve iki yıl önce su tutulmaya başlanan Demirözü Barajı nedeniyle, bölgede bazı köyler boşaltılırken, bazılarının arazileri de su altında kaldı.



SULARIN ÇEKİLMESİ İLE BAZI MEZARLAR

Ancak, bu yıl kar yağışının az olduğu ilçeye bağlı Güvercindere Köyü mezarlığının alanındaki suların çekilmesi ile bazı mezarlar yeniden ortaya çıktı.

Muhtar Adem Saymazoğlu, köy mezarlığındaki kabirlerin bazılarının daha önce nakledildiğini ancak bazılarının bulundukları yerde kaldığını belirtti.