Kanuni'nin doğduğu kentten “Salağa” tepki

Kanuni Evi'ni ziyaret eden ve Kanuni Vakfı üyeleriyle bir araya gelen Ortahisar Kent Konseyi, tarihi şahsiyetlerimize dil uzatan dil uzatan Prof. Celal Şengör'ü kınadı.

AĞIR HAKARETLERE SERT TEPKİ

Başkanı Dündar Ayyıldız, Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki göstererek, "Geçtiğimiz aylarda Fatih Sultan Mehmet'e dil uzatan Prof. Celal Şengör bu kez de tarihin seyrini değiştiren Kanuni Sultan Süleyman'a ağır hakaretlerde bulundu. Piri Reis'in çalışmalarıyla övüne biliriz ama bunu yaparken dönemin devlet adamlarını ve politikalarını tenkit ederek, hele 'salaklık' gibi bir ifadeyle itham etmek suretiyle rencide edici sözler kullanmak Türk tarihini bilmemek ve hakaret etmekten başka bir şey değildir.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Trabzon'dan Prof. Dr. Celal Şengör'ü kınıyor, özür dilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" ifadelerini kullanmış, bu ifadeleri büyük tepki toplamıştı.