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Marmara'da Fırtına: Üsküdar-Eminönü Vapur seferi iptal edildi

'ndeki fırtına nedeniyle Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 12:21
Marmara'da Fırtına: Üsküdar-Eminönü Vapur seferi iptal edildi

Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda, "nde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" demişti.

METEOROLOJİ UYARDI

Bugün ise şiddetli yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün 'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Marmara'da Fırtına: Üsküdar-Eminönü Vapur seferi iptal edildi
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