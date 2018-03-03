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kaybetti

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Metin Akpınar kaybetti

ÜNLÜ oyuncu , telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı. 6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. 'nda 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor. Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal ise cevap dilekçesinde "Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz" dedi.

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Metin Akpınar kaybetti
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