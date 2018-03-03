Yakalanmamak için polis telsizi dinliyorlarmış

Denizli'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları ve yakalanmamak için telsizden polis frekansını dinledikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilerin Antalya'da da hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit etti.

ARAMADA 2 POLİS TELSİZİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler şüphelilere ait otomobili saptayarak, çevre yolunda durdurdu. Otomobil ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 polis telsizi, biber gazı, dürbün ve kilit kesme makası ele geçirildi, hırsızlıktan sabıkalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Yakalanmamak için telsize yüklenen polis frekansını dinledikleri belirlenen şüpheliler, Denizli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.