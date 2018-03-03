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Yakalanmamak için polis i dinliyorlarmış

Yakalanmamak için e yüklettikleri polis frekansını dinleyen lıktan sabıkalı 3 şüpheli 'de gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelilerden birisinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 16 ayrı suçtan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 20:19
Yakalanmamak için polis telsizi dinliyorlarmış

'de bir iş yerinden lık yaptıkları ve yakalanmamak için den polis frekansını dinledikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilerin Antalya'da da hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit etti.

ARAMADA 2 POLİS TELSİZİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler şüphelilere ait otomobili saptayarak, çevre yolunda durdurdu. Otomobil ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 polis telsizi, biber gazı, dürbün ve kilit kesme makası ele geçirildi, hırsızlıktan sabıkalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Yakalanmamak için telsize yüklenen polis frekansını dinledikleri belirlenen şüpheliler, Denizli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 'ya gönderildi.

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Yakalanmamak için polis telsizi dinliyorlarmış
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