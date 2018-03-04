‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’

Oyuncu Cemal Hünal'ın geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Kızım ve Ben" filmi nisanda gösterime girecek. Filmde Özal Herâket polisini canlandıran Hünal Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve Özel Harekât polisleri için "Hepimizin kalbindeler. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve güvenliği için görev yapıyorlar. Bizler evlerimizde huzur ve güven içerisinde oturabiliyorsak her şeyimizi bu insanlara borçluyuz. Allah kahraman şehitlerimizin annelerine ve babalarına sabırlar versin, sağlık versin" dedi.

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