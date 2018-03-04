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‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’

Geliri şehit ailelerine bağışlanacak ‘Kızım ve Ben’ filminde, ât polisini canlandıran : Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev yapan hep kalbimizde...

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018
‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’

Oyuncu 'ın geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Kızım ve Ben" filmi nisanda gösterime girecek. Filmde Özal Herâket polisini canlandıran Hünal Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve ât polisleri için "Hepimizin kalbindeler. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve güvenliği için görev yapıyorlar. Bizler evlerimizde huzur ve güven içerisinde oturabiliyorsak her şeyimizi bu insanlara borçluyuz. Allah kahraman şehitlerimizin annelerine ve babalarına sabırlar versin, sağlık versin" dedi.

Mehmetçiğe moral desteği
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‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’
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