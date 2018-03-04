Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapıldığı" iddiasıyla 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden Samet Ç, Tamer A, İsmail B. ve Kadir K. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada, bir tabanca, 2 şarjör ve 12 mermi, 2 gram esrar, bir kılıç ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İsmail B. ve Kadir K. tutuklanırken, Samet Ç. ve Tamer A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.