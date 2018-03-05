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55 yaşındaki kadın bebek arabası çaldı!

'nın ilçesinde, bir mağaza önüne gelen kadının bebek arabasını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:25
55 yaşındaki kadın bebek arabası çaldı!

'nın ilçesindeki bir mağazanın önünde bulunan bebek arabasını çalan kimliği belirsiz kadın, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soma'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde, kaldırımda duran bebek arabası, kimliği belirsiz 50- 55 yaşlarında bir kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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