Bodrum'da fırtınanın hızı 70 kilometreyi geçti

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle, İstanköy Adası (Kos) ile Bodrum arasındaki feribot seferi iptal edildi.

Fırtınada, Bodrum açıklarında oluşan küçük ölçekli hortum ise bir süre sonra dağıldı.

Fırtınada oluşan dalgalar nedeniyle deniz suyu sahildeki iş yerlerinin balkonlarına kadar ulaştı.

Fırtınanın gece yarısına kadar etkili olması beklenirken, İstanköy'den Bodrum'a gelecek yolcuların yarın sabah planlanan feribot ile ilçeye ulaşımın sağlanacağı belirtildi.