Düzce'de ev yangını: 3 çocuk yaralı

Afgan ailenin yaşadığı evde çıkan yangın da 3 çocuk dumandan etkilendi - Babaları evde olmayan çocuklar, vatandaşlar ve ekiplerce kurtarılarak hastane ye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi 657. Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Visam Beşir, 3 çocuğunu evde bırakarak dışarıya gitti. Kısa süre sonra evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 ila 8 yaşlarındaki Enes, Sami ve Esma Beşir'i dışarı çıkararak ambulanslara taşıdı. Sağlık çalışanları, korkan çocukları simit, poğaça ve şeker vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Babalarının olay yerine gelmesiyle sakinleşen 3 çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.