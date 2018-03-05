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'de ev ı: 3 çocuk yaralı

'deki ev ından etkilenen 3 Afgan çocuk ye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 14:39
Düzce'de ev yangını: 3 çocuk yaralı
Afgan ailenin yaşadığı evde çıkan da 3 çocuk dumandan etkilendi - Babaları evde olmayan çocuklar, vatandaşlar ve ekiplerce kurtarılarak ye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi 657. Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Visam Beşir, 3 çocuğunu evde bırakarak dışarıya gitti. Kısa süre sonra evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 ila 8 yaşlarındaki Enes, Sami ve Esma Beşir'i dışarı çıkararak ambulanslara taşıdı. Sağlık çalışanları, korkan çocukları simit, poğaça ve şeker vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Babalarının olay yerine gelmesiyle sakinleşen 3 çocuk, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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Düzce'de ev yangını: 3 çocuk yaralı
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