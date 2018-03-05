Yeşilay rehabilitasyon merkezleri kuracak

Yeşilay, bağımlıların, maddeden arınarak yaşam becerilerine sahip olması ve sağlıklı bir ruh haliyle topluma katılması amacıyla, bu yıl içinde rehabilitasyon merkezleri kuracak. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, akut bir probleme müdahale etmek için kurulan YEDAM'ların yanı sıra sorunun kökten çözümü için rehabilitasyon sürecinin olması gerektiğine işaret etti. Öztürk, "Modelle, kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin hizmet sunumu, finansmanı, insan kaynağı, akreditasyonu ve denetimini içeren kapsamlı bir altyapı çalışması yapıldı. Dünyadaki en iyi örnekler doğrultusunda Türkiye kültürüne uygun bir ekosistem tasarlandı. Şimdi ilgili bakanlıkların bu düzenlemeleri hayata koymasını bekleniyor."

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