10 bin polis alınacak! Alım şartları neler? Polis başvuru şartları nedir?
10 bin yeni polis alınacak! Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 22. dönem için lisans mezunlarından toplamda 10 bin yeni polis alınarak göreve başlayacak. 7 bin 200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından bin 800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci adayı alınacak ve göreve başlayacak. İşte polis alım başvuru şartları ve detaylar.
Giriş Tarihi: 6.3.2018 17:46Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 17:50
Polis Akademisi'nin yaptığı açıklama ile 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki polis alım şartları neler olacak? İşte 10 bin polis alımına dair merak edilen soruların yanıtları...