Artvin'de ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Bahar Durmuş ile Adıyaman'da müezzinlik yapan Fetullah Karabiber'in Artvin Müftülüğü'nün nikâh salonunda düzenlenen nikâh töreni Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.Evlendirme dosyası ile salona gelen İl Müftü Vekili Aydın, belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı.Aydın daha sonra aile cüzdanını çifte taktim ettikten sonra çifte Kuran'ı Kerim hediye etti.Aydın, Artvin'de müftülük olarak il resmi nikâhı kıydıklarını ifade etti. Aydın, evliliğin insanın hayatındaki dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getirip bu yolda ilk adımı atan çifte evliliğin İslam dinindeki önemini anlatan kısa bir konuşma yaptı. Aydın, çifte en az 4 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunarak ömür boyu mutluluklar diledi.Damat Fetullah Karabiber yaptığı açıklamada, hem resmi nikâhın hem de dini nikâhın bir arada ve dinimiz temsil eden müftülükte kıyılmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.Gelin "mehir" olarak damattan lüks bir cep telefonu isteyince salonda gülüşmelere neden oldu. Damat'ta eşinin isteğini kabul ederek "Ne isterse kabulümdür. Yeter ki mutlu olalım" dedi.