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Asker kaçağının şehit ettiği polis, gözyaşları ile defnedildi

'in Bornova ilçesinde, kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırarak şehit ettiği polis memuru , kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 18:28
Asker kaçağının şehit ettiği polis, gözyaşları ile defnedildi

'in Bornova ilçesinde, (Genel Bilgi Tarama) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan Serhat C.'nin (21) bıçakla saldırarak şehit ettiği polis memuru 'in (47) naaşı, İzmir Valiliği önünde düzenlenen resmi törenin ardından Bornova Hacı Neriman Beşer Camii'ne getirildi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazında şehidin ailesi, silah arkadaşları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın birlikte saf tuttu.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Mehmet Çelik'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

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Asker kaçağının şehit ettiği polis, gözyaşları ile defnedildi
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