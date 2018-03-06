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‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirten görüntü

Tıp Fakültesinde tedavi gören yatalak annesine “’e yatıracaklar, seni her gün dövecekler, yılansın sen” şeklinde art arda hakaretler eden kadın böyle evlat olmaz olsun dedirtti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 10:13
‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirten görüntü

Kameralara yansıyan görüntüde yatalak ve altı bezli olan yaşlı bir kadının yatağında doğrulmaya çalıştığı görülüyor. Kameraya yansıyan görüntülerde bu sırada yaşlı kadının öz kızı tarafından azarlandığı görülüyor.

"ALLAH SENİ GÖRECEK"

Öz kızının annesine "Nereye niye kalktın, soktun ayağını oraya. 'e yatıracaklar seni, seni her gün dövecekler" dediği görülüyor.
Öz kızından azar işiten annenin ise mırıldanarak 'Allah seni görecek' demesi üzerine kızın, 'Allah görmüyor işte, ne yapmışım da görecek beni. Analık mı yaptın bana. Yılansın sen' dediği kameralara yansıyor.

'Böyle evlat olmaz olsun' dedirten görüntü... Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı

Bu sırada kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmeyen ve altı bezli olan annesinin üzerindeki örtüyü kaldıran kızın görüntüleri böyle evlat olmaz olsun dedirtti.

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