Hayalet kumarhaneyi trafik akışı ele verdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dikkat çekmemek için lüks villa
ları kumar
haneye çeviren bazı kişilerin Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde bulunan lüks villalarda kumar oynattıkları istihbaratı üzerine harekete geçti. Söz konusu villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını saptayan jandarma ekipleri çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti. Aşırı trafik ve araç akışının yarattığı şüpheyle bahsi geçen villalara baskın düzenlendi. Villaların adeta gizli (hayalet) kumarhanelere çevrildiğini tespit eden ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı. Jandarma ekiplerinin farklı tarihlerde yaptığı seri operasyonlarda 4 adet oyun makinesi, 2 adet oyun makinesindeki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde "hayalet" diye adlandırılan Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar maddesi de ele geçirildi. Baskın sırasında kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi.