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Hayalet haneyi trafik akışı ele verdi

Aşırı araç ve trafik akışı yaşanan lara baskını yapıldı. Hayalet kumarhanelere dönüştürülen villalarda tombala oynatan 8 kişi yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
Hayalet kumarhaneyi trafik akışı ele verdi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dikkat çekmemek için ları haneye çeviren bazı kişilerin Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde bulunan lüks villalarda kumar oynattıkları istihbaratı üzerine harekete geçti. Söz konusu villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını saptayan jandarma ekipleri çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti. Aşırı trafik ve araç akışının yarattığı şüpheyle bahsi geçen villalara baskın düzenlendi. Villaların adeta gizli (hayalet) kumarhanelere çevrildiğini tespit eden ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı. Jandarma ekiplerinin farklı tarihlerde yaptığı seri operasyonlarda 4 adet oyun makinesi, 2 adet oyun makinesindeki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde "hayalet" diye adlandırılan Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar maddesi de ele geçirildi. Baskın sırasında kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi.
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Hayalet kumarhaneyi trafik akışı ele verdi
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