Mersin iş adamına silahlı saldırı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erhan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olay anının da çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde zanlının iş adamı Mahmut A'nın bulunduğu tarafa doğru hızla koşarak ateş ettiği, o sırada çevrede bulunan bir kadının da korkarak uzaklaştığı yer aldı.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı beline saklayarak kaçması da yine kamera tarafından kaydedildi.

İş adamı Mahmut A, dün evinin bulunduğu merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde siteye girdiği sırada ticari taksiyle gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin Erhan A. olduğunu belirlemişti. Erhan A, Tulumba Durağı mevkisinde kovalamaca sonucu yakalanmıştı.