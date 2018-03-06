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'de evinin önünde silahla öldürülen Mahmut A'nın katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 20:35
Mersin iş adamına silahlı saldırı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erhan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olay anının da çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde zanlının Mahmut A'nın bulunduğu tarafa doğru hızla koşarak ateş ettiği, o sırada çevrede bulunan bir kadının da korkarak uzaklaştığı yer aldı.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı beline saklayarak kaçması da yine kamera tarafından kaydedildi.

İş adamı Mahmut A, dün evinin bulunduğu merkez Yenişehir ilçesi 'nde siteye girdiği sırada ticari taksiyle gelen bir kişinin sı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin Erhan A. olduğunu belirlemişti. Erhan A, Tulumba Durağı mevkisinde kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

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Mersin iş adamına silahlı saldırı!
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