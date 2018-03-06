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'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 16:23
Karaman'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Recep Bakırcı'nın (42) kullandığı 42 YK 519 plakalı otomobil, -Ereğli karayolunun 66. kilometresinde Hakan T. (28) idaresindeki 51 DS 410 plakalı tır ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Bakırcı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Filiz (38) ile 4 yaşındaki çocukları Erkan Berat Bakırcı (4) yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Berat Bakırcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Filiz Bakırcı ise Konya'ya sevk edildi. Tır sürücüsü Hakan T. gözaltına alındı.

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Karaman'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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