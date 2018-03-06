Kız kardeşini öldüren Timuroğlu için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu''nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erhan Timuroğlu hakkında, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erhan Timuroğlu'nun, kız kardeşi ile iş ortağının arasında gönül ilişkisi olduğu söylentileri üzerine 28 Şubat 2017'de eve gelerek annesiyle babasına kardeşini sorduğu belirtildi.

Sanık Timuroğlu'nun kız kardeşinin odasına girerek tek el ateş açarak evden uzaklaştığı, Ceylan Timuroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

CEYLAN'I VURAN SİLAHIN ABİSİNE AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, maktulun vücudunda bulunan silah yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğunun belirtildiği kaydedildi.

İddianamede, olay yerinde ele geçirilen boş kovanın, sanık Erhan Timuroğlu'nun evinde elde edilen silahtan atıldığının belirlendiği dile getirildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanığın, olay günü kız kardeşinin arkadaşlarının, Ceylan Timuroğlu'nun, iş ortağı B.T. ile duygusal ilişkisi olduğunu söylediklerini, kendisinin de bu iddiayı araştırdığını söylediği belirtildi.

Bir başka kişiden de kız kardeşinin B.T ile Küçükyalı'da bir restorana gittiğini öğrendiğini, bunun üzerine B.T'yi cep telefonundan aradığını, cevap vermeyince ofisine, orada da bulamayınca eve giderek tabancasını alıp kız kardeşinin yaşadığı eve gittiğini beyan ettiği iddianamede yer aldı.

KARDEŞE KARŞI TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME

İddianamede, sanık Erhan Timuroğlu'nun "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca Timuroğlu'nun, "6136 kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Erhan Timuroğlu'nun yargılanmasına önümüzde günlerde başlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2017'de kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" ve "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan Erhan Timuroğlu düzenlenen operasyonla 14 Kasım'da yakalanmıştı.

Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 16 Kasım 2017 tarihinde "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.