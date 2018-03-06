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Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

'nden 'ye tatil için giden (30), dönüş yolunda ehliyetini unuttuğunu fark etti. Otoban üzerindeki polis maketini gerçek sanan Çakmak, 1.5 saat boyunca 'aracın gitmesini' bekledi. Durumu sonradan fark eden Çakmak, çektiği video ile internette tıklanma rekorları kırdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 15:26
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Olay geçtiğimiz günlerde - kara yolunda meydana geldi. Tatil için Çanakkale'ye gelen (30), 'nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı. Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı. Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti. Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Gebzeli vatandaş maket polis aracını gerçek sanınca...

İNTERNETTE TIKLANMA REKORLARI KIRDI

Kısa sürece binlerce tıklanma alan video internette günün konusu oldu. Daha evvel kamyonetinin aküleri 1 ayda 8 kere çalındığından kamyonetin kasasında yatarak hırsızları bekleyen Çakmak, çektiği videolarla fenomen olma yolunda ilerliyor.

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Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
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