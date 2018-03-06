Müezzinoğlu'nun acı günü

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Müezzinoğlu'nun vefat eden kayınvalidesi Halide İsmail son yolculuğuna uğurlandı.

Halide İsmail için Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesinde Halide İsmail'in ailesi ve yakınları ile Mehmet Müezzinoğlu taziyeleri kabul etti.

Halide İsmail'in cenazesi, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sultangazi, Fatih, Esenler, Bahçelievler ve Zeytinburnu belediye başkanları ile vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Avcılar Mezarlığı'na defnedildi.