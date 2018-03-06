On Numara sonuçları sorgula! 5 Mart On Numara sonuçları bilet sorgulama...

5 Mart On Numara sonuçlarında talihliler belli oldu. Şanlı numaraların 02 / 05 / 10 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 23 / 27 / 30 / 41 / 42 / 47 / 50 / 54 / 63 / 66 / 68 / 70 / 73 / 77 olduğu çekilişte 10 rakamı doğru bilen kişi sayısı 3 olurken bu vatandaşların kazandıkları büyük ikramiye ise 117.381,85 TL oldu. 9 bilen kişilerin sayısı 87 olurken, o kişilerin kazandığı ikramiye ise 2.698,65 TL oldu. 8 bilen kişi sayısı 1.869 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 125.60 TL oldu. 7 bilen kişi sayısı 19.652 olurken, bu kişilerin kazandıkları ikramiye de 22.85 TL oldu. Siz de On numara biletinizi sorgulamak için haberimiz içindeki sorgulama ekranına göz atabilirsiniz.

5 MART ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On numara sonuçlarında geçen hafta 10 rakamı doğru bilen 4 kişi 85.416.35 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. 07, 08, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70 rakamları şanslı numaralar olmuştu. Ankara'nın Mamak ilçesi ve Etimesgut ilçesi, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi ve İzmir'in Buca ilçesi şanslı ilçeler olmuştu.

ON NUMARA DAĞITILAN İKRAMİYELER

ON NUMARA NEDİR?

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

*söz konusu yazı milli piyango resmi sitesinden alınmıştır.