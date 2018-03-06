Olayla ilgili otomobile yerleştirilen soba borusundan 18 kilo eroin çıktı 1 kişi gözaltına alındı.

SOBA BORUSU İÇİNDEN 18 KİLO EROİN ÇIKTI

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, araca özel olarak yerleştirilen soba borusu içinden 18 kilo eroin çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik uygulama alanında bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Ancak burunlu dedektör köpek getirilerek detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeği otomobilin ön sağa ve sol lastiklerinin olduğu kısma tepki verdi. Polis bunun üzerine otomobili bir tamirhaneye çekti.

EROİNDEN HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Tamirhanede lastikler söküldüğünde aracın ön sağ ve ön sol marşpiyel iç kısmına yerleştirilen soba borusu içinde 18 kilo 376 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.Ç.'nin (38) ilk ifadesinde eroinden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.