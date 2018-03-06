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çekerken düşüp hayatını kaybetmişti! Kızı da aynı yerden düştü...

’da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden ’ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 14:26
Selfie çekerken düşüp hayatını kaybetmişti! Kızı da aynı yerden düştü...

Doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Kalesi'ne çıkan , fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Halil Dağ'ın 16 yaşındaki kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BABASININ KALEDEN DÜŞTÜĞÜ ANI YANSITAN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kalede selfie çeken adam böyle düştü

Kalede selfie çeken adam böyle düştü

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Selfie çekerken düşüp hayatını kaybetmişti! Kızı da aynı yerden düştü...
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