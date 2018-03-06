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Uçakta çırılçıplak izleyince…

’dan Bangladeş’e giden uçakta soyunarak izleyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, daha sonra da uçaktaki görevlilere saldırınca tutuklandı.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 13:18
Uçakta çırılçıplak porno izleyince…

Cumartesi gecesi 'nın kentinden Bangladeş'in başkenti Dakka'ya giden uçaktaki bir yolcu, ortalığı karıştırdı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, önce uçakta soyunarak kendi dizüstü bilgisayarından izledi. Sonra da görevlilerin kendisini nazikçe uyarmasının ardından, uçaktaki hosteslere sarılmaya çalıştı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç erkek, bağlanarak kontrol altına alındı. Uçak Dakka'ya inince de tutuklandı.

Adamın niye bu kadar garip davrandığı henüz açıklanmadı. Ancak uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği tahmin ediliyor.

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Uçakta çırılçıplak porno izleyince…
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