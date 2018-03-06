Uçakta çırılçıplak porno izleyince…

Cumartesi gecesi Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden Bangladeş'in başkenti Dakka'ya giden uçaktaki bir yolcu, ortalığı karıştırdı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, önce uçakta soyunarak kendi dizüstü bilgisayarından porno izledi. Sonra da görevlilerin kendisini nazikçe uyarmasının ardından, uçaktaki hosteslere sarılmaya çalıştı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç erkek, bağlanarak kontrol altına alındı. Uçak Dakka'ya inince de tutuklandı.

Adamın niye bu kadar garip davrandığı henüz açıklanmadı. Ancak uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği tahmin ediliyor.