Yeşilçam’ın eskimeyen filmleri yeniden beyaz perdede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, genç kuşakların da tıpkı anne-babaları gibi Yeşilçam'ın eskimeyen filmlerini sinema salonunda seyretme keyfini yaşayabilmeleri amacıyla "Yeşilçam Film Günleri" düzenliyor. Eskimeyen Yeşilçam filmleri, yenilenmiş yüksek çözünürlüklü halleri ile yeniden Yeşilçam'ın kalbi olan Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda Mart ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri seyirci ile buluşacak.
Gösterimlerde Ertem Eğilmez'in Hababam Sınıfı
(1975, 1976, 1977) serisinin yanı sıra Neşeli Günler(Orhan Aksoy, 1978),Tosun Paşa(Kartal Tibet, 1976),Bizim Aile (Ergin Orbey, 1975),Mavi Boncuk(Ertem Eğilmez, 1974),Aile Şerefi(Orhan Aksoy, 1976) ve Süt Kardeşler(Ertem Eğilmez, 1976) adlı filmler yüksek çözünürlükte temizlenmiş kopyalarla seyirci karşısına çıkacak. Türk sinema tarihi içerisinde birer efsane olmuş bu filmler sinemada pırıl pırıl renklerle, kaçırılan kimi detayları daha "net" görülerek izlenebilecek. NEŞELİ GÜNLER VE TOSUN PAŞA İLE BAŞLIYOR
Yeşilçam Film Günleri 9 Mart'ta Neşeli Günler ve Tosun Paşa ile başlayacak. 14 Mart'ta ise kendi tarifleriyle bir "İstanbul müziği" topluluğu olan İncesaz'ın vereceği "Yeşilçam Şarkıları" başlıklı konser ile gala yapılacak. Yeşilçam filmlerindeki kimi zaman ağlatan, kimi zaman neşelendiren film müzikleri İncesaz Topluluğu tarafından canlı olarak seslendirilecek. Sahnede film müzikleri canlı olarak icra edilirken fonda o filmlerin görüntüleri perdeye yansıyacak.
Öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü olanlar "Yeşilçam Film Günleri" gösterimlerine ücretsiz olarak katılabilecek. İŞTE PROGRAM
Programın içeriği ise şöyle:
9 Mart, Cuma -Neşeli Günler(Orhan Aksoy, 1978) veTosun Paşa(Kartal Tibet, 1976)
10 Mart, Cumartesi -Bizim Aile(Ergin Orbey, 1975) veMavi Boncuk(Ertem Eğilmez, 1974)
11 Mart, Pazar -Sev Kardeşim(Ertem Eğilmez, 1972) veAile Şerefi(Orhan Aksoy, 1976)
16 Mart, Cuma -Hababam Sınıfı(Ertem Eğilmez, 1975) veHababam Sınıfı Tatilde(Ertem Eğilmez, 1977)
17 Mart, Cumartesi -Hababam Sınıfı Uyanıyor(Ertem Eğilmez, 1976) veHababam Sınıfı Sınıfta Kaldı(Ertem Eğilmez, 1975)
18 Mart, Pazar -Süt Kardeşler(Ertem Eğilmez, 1976) veKalbimin Efendisi(Ertem Eğilmez, 1970)
23 Mart, Cuma -Tatlı Dillim(Ertem Eğilmez, 1972) veÖyle Olsun(Orhan Aksoy, 1976)
24 Mart, Cumartesi -Yalancı Yarim(Ertem Eğilmez, 1973) veGülen Gözler(Ertem Eğilmez, 1977)
25 Mart, Pazar -Arabesk(Ertem Eğilmez, 1988) veGözler Ömre Bedel(Ülkü Erakalın, 1964)
30 Mart, Cuma -Oh Olsun(Ertem Eğilmez, 1973) veMilyarder(Kartal Tibet, 1986)
31 Mart, Cumartesi -Senede Bir Gün(Ertem Eğilmez, 1966) veNe Olacak Şimdi(Atıf Yılmaz, 1979)
1 Nisan, Pazar -Taçsız Kral(Atıf Yılmaz, 1965) veCanım Kardeşim(Ertem Eğilmez, 1973)