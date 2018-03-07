AKM’de iş makinesiyle yıkım

İstanbul'a daha modern, daha dayanıklı bir kültür merkezi kazandırmak amacıyla yıkımına karar verilen ve yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkım çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni projesinin tanıtımı yapılan AKM'nin yenilenmesi ve modern gösteri merkezine dönüştürülmesi çalışması hızla devam ediyor. Geçen ay dış cephedeki camların kırımına başlanan AKM'nin yıkımında dün bina üzerinde ve alt katlarında çalışmalar başladı. Yeni AKM binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

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