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’de iş makinesiyle yıkım

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
AKM’de iş makinesiyle yıkım

'a daha modern, daha dayanıklı bir kültür merkezi kazandırmak amacıyla yıkımına karar verilen ve yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyan 'nin () yıkım çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı tarafından yeni projesinin tanıtımı yapılan AKM'nin yenilenmesi ve modern gösteri merkezine dönüştürülmesi çalışması hızla devam ediyor. Geçen ay dış cephedeki camların kırımına başlanan AKM'nin yıkımında dün bina üzerinde ve alt katlarında çalışmalar başladı. Yeni AKM binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

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AKM’de iş makinesiyle yıkım
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