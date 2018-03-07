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Ataizi ve Harvey sessiz sedasız boşandı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
Ataizi ve Harvey sessiz sedasız boşandı

Boşanmaları üç günden beri magazin gündeminden düşmeyen ile Amerikalı eşi , dün sessiz sedasız boşandı. 8 Eylül 2012'de evlendikleri ve bu evliliklerinden 4 yaşında bir çocuklarının bulunduğunu anlatan çift, boşanmak için Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'ni seçti. Anlaşmalı açılan boşanma davasında Benjamin Harvey ile anlaşamadıklarını belirten Ataizi anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Davaya davacı Hande Ataizi ile davalı Benjamin Harvey avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme de tarafların boşanma protokolü kapsamında anlaşmalı olarak boşanmalarını kararlaştırdı. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, müşterek çocuk için de babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Ayrıca Ataizi'ne tazminat ödenmesine hükmetti.

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Ataizi ve Harvey sessiz sedasız boşandı
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