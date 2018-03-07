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5 saatte 18 kez sallandı

4,2 şiddetindeki in ardından sabaha kadar 5 saatte 18 kez sallandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 10:47
Bingöl 5 saatte 18 kez sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () son lerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü olan ilk deprem saat: 03.33 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından 3.3 ile 0.9 arasında değişen 17 artçı deprem de 5 saat içerisinde meydana geldi.

5 SAATTE 18 KEZ SALLANDI

3.33'ten, 08.58'e kadar 18 depremin meydana geldiği Bingöl'de ise, vatandaşlar bazı sarsıntıları hissettiklerini aktardı. Can ve mal kaybının olmadığı depremlerden 4.2 ile 3.3 şiddetindeki sarsıntıların , ve Bingöl'den de hissedildiği bildirildi.

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Bingöl 5 saatte 18 kez sallandı
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