‘Bir kadının yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım’

ESKİ manken Demet Şener'in, eski eşi İbrahim Kutluay'la evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya 500 bin liralık tazminat talep ettiği davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya davacı Demet Şener ile Demet Şener'in 10 yıllık spor hocası Eftan Metin, ağabeyi Enis Şener ile davalı Edvina Sponza'nın tanıkları Nilüfer Vurgun ile Aslı Gülşen Kozanoğlu ve taraf avukatları katıldı.

'ZARFTAN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI'

Tanık Eftan Metin, "Eylül 2016'da evde antrenman yapıyorduk. Demet Hanım'a bir zarf bırakmışlar. Zarftan siyah sutyen ve iç çamaşırı ile bir not çıktı. Notta, 'Bunu yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir' diye yazıyordu. Notun altında kimin gönderdiği yazmıyordu. Demet bunu gördüğünde fenalaştı" dedi. Enis Şener ise "Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak, İbrahim'le olan beraberliklerine ilişkin yazışmaları, fotoğrafları whatsapp'tan gönderdi. Yazışmalarda İbrahim'in Demet'ten ayrılması gerektiği, İbrahim'le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı" diye konuştu.

'SADECE ARKADAŞIM' DEDİ

Sponza'nın tanığı Nilüfer Vurgun da, "Edvina 20 yıllık arkadaşım. Bana 'İbrahim'le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım' dedi" diye ifade verdi. Mahkeme Kutluay ile Şener arasındaki boşanma davasının sonucunun beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı adliye koridorunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demet Şener, "Mahkemede dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım" dedi.