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Ehliyetsiz genç sürücü yaptı: 2 yaralı

’de nün kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 07:50 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 07:51
Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Olay, 05.00 saatlerinde, Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen (17) yönetimindeki 34 STL 36 plakalı otomobil, (32) idaresindeki 01 EKK 38 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Yılmaz'a ve Adem Ata'ya olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevrede ki çeşitli hastanelere götürüldü. Şahısların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.
ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
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