Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Dedesinin marangoz olduğunu belirten 34 yaşındaki Günal, "Daha 7 yaşımda iken dedemin teşvik etmesiyle bu sanatı hobi olarak yapmaya başladım. İlk önceleri pek fazla önemsemedim. Askerden geldikten sonra komşularıma tahta kaşık ve çeşitli ev malzemeleri ahşaptan yapardım. Son 4 yıldır işimden fırsat buldukça kağnı, terazi gibi çam ağacından ve kavak ağacından yaptığım eserleri sosyal medyadan yayınlamaya başladım. Arkadaşlarımın vasıtasıyla, bazende direkt bana ulaşarak Antalya ve Muğla'dan oteller şark köşesi için sipariş vermeye başladılar." dedi

SADECE BIÇAK KULLANARAK YAPIYORUM

Günal, devamında "Özellikle tamamen el işçiliği ile sadece bıçak kullanarak yaptığım kağnı maketleri çok ilgi görüyor. Bende cüzi bir fiyatla satarak aile bütçeme katkı sağlıyorum" diye konuştu.