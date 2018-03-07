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’e 7.5 yıl hapis cezası kesinleşti

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DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
Onur Özbizerdik’e 7.5 yıl hapis cezası kesinleşti

Yeraltı dünyasının ünlü ismi 'ın torunu Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu olan , sevgilisi Melis Ç.'yi dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz eden Özbizerdik'in itirazı reddedildi ve hapis cezası kesinleşti. Özbizerdik, geçen yıl aracının içinde sevgilisi Melis Ç.'ye ayakkabıyla vurmaya başladı. Darp edilen genç kadın, bir eve sığınarak canını kurtardı. Hakkında dava açılan Özbizerdik, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik'in bu cezasında ise artırım uygulandı. Ayakkabıyı silah sayan mahkeme, Melis Ç.'nin vücudundaki kırıkları da dikkate alarak cezayı artırıp 4 yıl hapis cezasına hükmetti. Toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik'in karara itirazı reddedildi.

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Onur Özbizerdik’e 7.5 yıl hapis cezası kesinleşti
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