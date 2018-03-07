Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango Şans Topu sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:00'da başlayacak. 872.'kez gerçekleştirilen geçen hafta çekilişinde ise şanslı numaralar 02, 05, 06, 14, 30 + 13 olmuştu.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 789.141,73 TL

5 bilen kişi sayısı : 20 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.945,75 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 167 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 473,00 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.434 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,25 TL

3+1 bilen kişi sayısı : / 5.720 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 79.892 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 57.639 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 202.669 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

Şans Topu nedir?

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

*Söz konusu metin, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden alınmıştır.