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sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?

sonuçları ne zaman belli olacak? Geçen hafta devreden Şans Topu, bu hafta milyonların umutlarını tazelemeye devam ediyor. 873. kez gerçekleşecek Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde. Ayrıca Şans Topu sonuçları belli olur olmaz, bilet sorgulama işlemlerinizi sabah.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 15:30
Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek?

sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:00'da başlayacak. 872.'kez gerçekleştirilen geçen hafta çekilişinde ise şanslı numaralar 02, 05, 06, 14, 30 + 13 olmuştu.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 789.141,73 TL
5 bilen kişi sayısı : 20 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.945,75 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 167 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 473,00 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.434 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,25 TL
3+1 bilen kişi sayısı : / 5.720 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL
3 bilen kişi sayısı : 79.892 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 57.639 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 202.669 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

Şans Topu nedir?

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

*Söz konusu metin, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden alınmıştır.

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