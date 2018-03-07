Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Suriyelilerin kavgası güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı

Suriyelilerin sı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı

İstanbul İkitelli'de Suriyeli iki grubun sında 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 15:18
Suriyelilerin kavgası güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi.

YAŞANAN KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli kaldırıldığı hastanede . Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Suriyeli iki grubun kavgası güvenlik kamerasında!

İstanbul'da silahlı kavga çıktı: 1 kişi öldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyelilerin kavgası güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN