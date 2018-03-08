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hakim karşısında ağladı

İzmir 8. 'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada savunma yaptı. Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı

Giriş Tarihi: 8.3.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 15:09
Emrah Serbes hakim karşısında ağladı

'in yargılandığı dava başladı. Duruşmada aylık gelirini 7 bin lire olarak söyleyen Serbes savunma yaparken ağladı.

Habertürk'ün haberine göre; İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 8. 'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada Emrah Serbes savunma yaptı. Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı.

Üzerinde çalıştığı projeyi bitirince tatile çıkmaya karar verdiğini anlatan Serbes "Önce Yalova'ya annemin yanına gitmeye karar verdim. Ancak kendime tuttuğum şoför ile Bodrum'a gitmeyi kararlaştırdık. Olay sırasında alkol almadım. sonra İstanbul'a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini 'te içmek için aldım" dedi. Kaza anını anlatan Serbes'in savunması sürüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında 59 yaşındaki Ayhan Özçelik idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış, yaklaşık bir hafta sonra Emrah Serbes'in gerçeği itiraf etmesiyle serbest bırakılmıştı. Emrah Serbes de 28 Eylül'de teslim olduğu adliyede tutuklanmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede Serbes hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

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Emrah Serbes hakim karşısında ağladı
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