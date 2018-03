Hem hırsız, hem hain!

Olay İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Küçükköy Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. 5 Mart günü gece saat 12'de sağlık merkezine gelen hırsız, merkeze girebilmek için önce jeneratör odasının duvarlarındaki hazır betonları kırdı. Buradan aşağı inebilmek için halata ihtiyacı olan hırsız, göndere çekili Türk Bayrağı'nı gözünü kırpmadan indirdi ve halatı alarak bayrağı yere attı.

İKİ BUÇUK SAAT İÇERDE KALDI

Halatı kullanarak aşağı inen hırsız ikinci bir demir kapıyı açabilmek için ise yine bayrağın halatını kullandı. Demir parmakları gererek içeri girmeyi başaran hırsızın burada 2,5 saat boyunca sigara içerek, koltukta oturarak vakit geçirmesi dikkat çekti. Ardından işe koyulan hırsız, monitörleri ve televizyonları duvara takılı olan demirleriyle söküp aldı. Güvenlik kameralarının an be an çektiği hırsız bu duruma aldırış etmeden çaldığı eşyalarla kayıplara karıştı.

HEMŞİREDEN ÖRNEK HAREKET

Sabah işlerine gelen sağlık merkezi çalışanları büyük şok yaşadı. Tedavi olmak için merkeze gelen vatandaşlar Türk Bayrağı'nı yerde görünce büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine durumdan etkilenen merkez çalışanı hemşire Yasemin Pakiş, beyaz önlüğü ile vinç yardımıyla Türk Bayrağı'nı tekrar yerine taktı. Bu hareket vatandaşlarca alkışlandı.

Hırsızın söktüğü bayrağı yerine takan hemşire olayla ilgili; "Hırsızlıkları kabul edilir gibi değil. Sonuçta burada insanların hayatına, sağlıklarına hizmet veriyoruz. Onlar ise bunu görmezden gelip hırsızlık yapıyorlar. Bu kabul edilemezken Türk Bayrağımızı indirmiş olmaları vicdanımıza dokundu. Bayrağı yerine astım. Bir nebzecik de olsa vicdanın ve vicdanımız rahatladı. O kişiye ise yazıklar olsun" dedi.